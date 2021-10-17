В Министерстве здравоохранения уже готовят документы и проходят другие этапы подготовки, которые позволят начать вакцинацию от коронавируса подростков старше 14 лет.
Как передает Politeka.net, пояснение о вакцинации подростков дал начальник ГУ Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей в Киеве Олег Рубан в эфире «Украина 24».
По его словам, решение о старте вакцинации для подростков будет приниматься исключительно Министерством здравоохранения. На данный момент в ведомстве разработали план по вакцинации детей старше 14 лет, и занимаются активной подготовкой к старту иммунизации, включая подготовку соответствующих документов.
Рубан отметил, что состоянием на 17 октября, в Украине есть документы, которые позволяют вакцинировать лиц старше 14 лет.
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«Продолжается период оформления документов – именно этот контингент необходимо уже сегодня вакцинировать», - отметил Рубан, подчеркнув, что иммунизация подростков начнется немного позже.
По данным Минздрава, 7-10% из общего количества заболевших коронавирусом – это дети.
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