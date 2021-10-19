Синоптики прознозируют еще одно "бабье лето" - когда и где ждать потепления.
Об этом свидетельствуют данные метеосайта Ventusky.
Так, потепление будет ощутимо уже в четверг, 21 октября, на большей части территории страны днем ожидается 15-18 градусов тепла.
22 октября, на западе и в части центральных областей днем будет от +4 до +12 градусов.
В остальных регионах нашей страны будет настоящее бабье лето с температурой +17...+24 градуса.
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Ранее сообщалось, что 9 октября, на горе Поп Иван Черногорский (одна из самых высоких вершин Украинских Карпат, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей) температура воздуха опустилась до -9° С.
Об этом информируют на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.
"По состоянию на 8:30 9 октября на горе Поп Иван Черногорский облачно, туман, температура воздуха -9 ° С, ветер восточный, 18 м/с.", - говорится в сообщении.
Такое известие вместе с красноречивым фото вызвало бурную реакцию.
Напомним, что погода резко изменится, украинцев предупредили об опасности: кому не повезет.
Как сообщала Politeka, погода испортит нервы украинцам перед потеплением: где ждать похолодания.
Также Politeka писала, что украинцев предупредили об опасности, где будут проблемы: «Чрезвычайный уровень».