Синоптики прознозируют еще одно "бабье лето" - когда и где ждать потепления.

Об этом свидетельствуют данные метеосайта Ventusky.

Так, потепление будет ощутимо уже в четверг, 21 октября, на большей части территории страны днем ожидается 15-18 градусов тепла.

22 октября, на западе и в части центральных областей днем будет от +4 до +12 градусов.

В остальных регионах нашей страны будет настоящее бабье лето с температурой +17...+24 градуса.

Ранее сообщалось, что 9 октября, на горе Поп Иван Черногорский (одна из самых высоких вершин Украинских Карпат, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей) температура воздуха опустилась до -9° С.

Об этом информируют на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

"По состоянию на 8:30 9 октября на горе Поп Иван Черногорский облачно, туман, температура воздуха -9 ° С, ветер восточный, 18 м/с.", - говорится в сообщении.

Такое известие вместе с красноречивым фото вызвало бурную реакцию.

Напомним, что погода резко изменится, украинцев предупредили об опасности: кому не повезет.

Как сообщала Politeka, погода испортит нервы украинцам перед потеплением: где ждать похолодания.

Также Politeka писала, что украинцев предупредили об опасности, где будут проблемы: «Чрезвычайный уровень».