Политический консультант и медиаэксперт Алексей Ковжун предложил ограничить свободу слова для журналистов во времена пандемии, потому что это может спасти немало жизней.
Такое мнение он высказал в интервью Kyiv.Press.
Медиаэксперт вспомнил телевизионный сюжет, который недавно увидел в новостях на одном из каналов.
«Он был построен по схеме: «противопоказания вакцин; от чего умирают люди после вакцинации; какая вакцина наименее вредна». Это полных ужас, ерунда, откровенное вредительство и недобросовестная журналистика», - заявил Ковжун.
Ковжун уверяет, что он является безусловным сторонником свободы слова, но в критические моменты государство должно вводить определенные стандарты представления информации.
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«Я считаю, что в момент пандемии государство должно ввести «темник» для медиа о том, что можно говорить и что нельзя говорить, какой угол освещения проблемы является правильным и какой ошибочным», - говорит медиаэксперт.
Ковжун объясняет, что не может быть журналистского легкомыслия и свободы творчества, когда речь идет о жизни и смерти.
Также он отмечает смелое и правильное решение минздрава по закрытию школ, где вакцинировано менее 80% учителей. По мнению Ковжуна, люди должны платить из собственного кармана, если считают себя принципиальными «антиваксерамы» и «боятся числа зверя».
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