Осенняя погода продолжит атаковать украинцев, чередуя ночные заморозки с дождями, но совсем скоро украинцы наконец-то смогут насладиться «бабьим летом».
Как пишет Politeka.net, в среду, 20 октября, в Украине ожидается солнечная, но не очень теплая погода. В отдельных областях ночью прогнозируют заморозки до -1. Впрочем, уже в четверг в Украину ворвется «бабье лето», которое исправит ситуацию. Как обещают в Укргидрометцентре, уже в четверг-пятницу температура в Украине поднимется до 20, а в некоторых областях и до 24 градусов.
Однако, в среду, температура по Украине будет сильно отличаться. В восточных областях похолодает до 8-11 градусов, а ночью ожидаются заморозки. В Центре будет немного теплее – до 12-14 градусов. Однако ночью и в центральных областях температура опустится ниже нуля.
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В южных и западных областях температура будет более приятной. В регионах потеплеет до 13-16 градусов. Солнечная погода даст возможность насладиться золотой осенью.
Напомним, что резкое похолодание и дожди не дадут расслабиться: синоптики сделали предупреждение.
Ранее Politeka писала, что летнее тепло ворвется в Украину в конце октября: где потеплеет до +24.
A еще Politeka сообщала, что дожди атакуют Украину с Востока: к чему готовиться.