Синоптики прознозують ще одне "бабине літо" - коли і де чекати потепління.

Про це свідчать дані метеосайта Ventusky.

Так, потепління буде відчутно вже в четвер, 21 жовтня, на більшій частині території країни вдень очікується 15-18 градусів тепла.

22 жовтня, на Заході і в частині центральних областей вдень буде від +4 до +12 градусів.

В інших регіонах нашої країни буде справжнє бабине літо з температурою +17...+ 24 градуси.

Раніше повідомлялося, що 9 жовтня, на горі Піп Іван Чорногірський (одна з найвищих вершин Українських Карпат, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей) температура повітря опустилася до -9° С.

Про це інформують на сторінці чорногорського гірського пошуково-рятувального поста в Facebook.

"Станом на 8:30 9 жовтня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман, температура повітря -9 ° С, Вітер східний, 18 м/с.", - йдеться в повідомленні.

Така звістка разом з красномовним фото викликала бурхливу реакцію.

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