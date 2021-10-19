Синоптики прознозують ще одне "бабине літо" - коли і де чекати потепління.
Про це свідчать дані метеосайта Ventusky.
Так, потепління буде відчутно вже в четвер, 21 жовтня, на більшій частині території країни вдень очікується 15-18 градусів тепла.
22 жовтня, на Заході і в частині центральних областей вдень буде від +4 до +12 градусів.
В інших регіонах нашої країни буде справжнє бабине літо з температурою +17...+ 24 градуси.
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Раніше повідомлялося, що 9 жовтня, на горі Піп Іван Чорногірський (одна з найвищих вершин Українських Карпат, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей) температура повітря опустилася до -9° С.
Про це інформують на сторінці чорногорського гірського пошуково-рятувального поста в Facebook.
"Станом на 8:30 9 жовтня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман, температура повітря -9 ° С, Вітер східний, 18 м/с.", - йдеться в повідомленні.
Така звістка разом з красномовним фото викликала бурхливу реакцію.
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