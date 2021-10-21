В Украине планируется введение социальных пакетов с накопительными пенсиями с 2023 года — Минсоцполитики предлагает свою модель общеобязательной второй пенсии.

Данная модель была озвучена в ходе обсуждения с Министерством финансов и Всемирным банком. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Предлагается следующая модель накопительных взносов:

Предполагается, что работодатели будут платить обязательные взносы, а сотрудники — добровольные.

Добровольные взносы на собственные индивидуальные счета в размере 1% будут платить все застрахованные лица из собственной заработной платы. При этом человек имеет право в любое время отказаться от уплаты добровольного накопительного взноса из собственной зарплаты.

Работодатели заплатят обязательные взносы на индивидуальные счета всех своих сотрудников в размере 1% от заработной платы.

Как отметили в Минсоцполитики, таким образом, все застрахованные лица автоматически становятся участниками второго уровня пенсионной системы и получают от 1% до 3% от своей заработной платы на собственные пенсионные счета, в соответствии со своим выбором.

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