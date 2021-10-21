В Киеве стремительно ухудшается ситуация с распространением коронавирус, поэтому уже в ближайшие дни город окажется в «красной» зоне карантина.

Об этом сообщается в Telegram-канале городского главы.

За минувшие сутки в Киеве зафиксировано около 1200 новых случаев заболеваемости ковидом и 39 смертей. Ежедневно в медицинские учреждения Киева попадает 500 новых пациентов, причем большинство из них имеют тяжелое состояние. Все больше и больше больных нуждаются в искусственной вентиляции легких или кислородной поддержке.

Как сообщается, в больницах уже заполнено более 50% коек, которые развернуты для лечения больных на коронавирус. А с кислородом заполнены более 63%.

На сегодня 98% госпитализированных в больницы города – не привиты. И 99% летальных случаев – это не вакцинированные пациенты.

Поэтому, 22 октября состоится заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям города, которая должна принять решение, какие дополнительные ограничения будут действовать, когда Киев попадет в «красную» зону.

Запреты, действующие в «красной» зоне:

заведения общественного питания могут работать только на вынос на доставку еды;

запрещена работа ТРЦ, учреждений культуры, театров, кинотеатров и тому подобное;

прекращается учебный процесс в учреждениях, кроме начальных классов и детских садов;

запрещена работа непродовольственных рынков, магазинов, спортивных залов, фитнес-клубов и бассейнов;

запрещено проводить массовые мероприятия, кроме официальных спортивных соревнований без участия зрителей.

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