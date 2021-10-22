В следующем году планируется провести ревакцинацию украинцев от COVID-19.

Об этом в эфире телеканала "Рада" сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

В 2022 году Министерство здравоохранения Украины планирует провести ревакцинацию двумя дозами. Как подчеркнул Игорь Кузин - это необходимо сделать для получения надежной защиты от COVID-19.

Кроме того, на этой неделе обсуждался вопрос о необходимости введения дополнительной, бустерной, дозы вакцины от COVID-19. Как отметил Игорь Кузин, эксперты национально-технической группы рекомендовали провести дополнительную вакцинацию пациентам, которые имеют проблему с иммунной системой.

"В первую очередь это касается лиц, которые должны принимать гормональную терапию, после трансплантации органов. Также пациенты с иммунно-супрессивными состояниями, первичными иммунодефицитами", — подчеркнул Игорь Кузин.

Для остальных людей дополнительная доза вакцины не нужна. Но уже в следующем году, необходимо будет пройти курс ревакцинации от COVID-19.

"Известно, что иммунитет, который сформировался после перенесенного COVID-19 – временный, не постоянный. И иммунитет даже после полного курса вакцинации через некоторое время становится все меньше и меньше", – отметил Кузин.

При этом Игорь Кузин не уточнил, необходимо ли будет делать прививки от COVID-19 в дальнейшем ежегодно.

Напомним, Киев погрузят в "красную" зону: что будет с работой магазинов, рынков и не только

Как сообщала Politeka, в Украине сразу два ковидных антирекорда, медики бьют тревогу: "десятки тысяч людей..."

Также Politeka писала, что лечение ковида стоит бешеных денег в Харькове, больницы забиты: до 400 тысяч