В Украине провалились все попытки отменить переход на зимнее и летнее время, поэтому скоро гражданам придется снова крутить стрелки и адаптироваться к новому графику.

Традиционно переход на зимнее время в нашей стране происходит в последнее воскресенье октября.

Так, в этом году стрелки нужно будет перевести в ночь с 30 на 31 октября - на час назад. Обычно, время переводится в 4 часа утра, но современные гаджеты делают сейчас это автоматически, так что просыпаться не придется.

Таким, образом спать в этот день украинцы будут на час дольше, но и темнеть, следовательно, начнет раньше.

Врачи говорят, что сезонный перевод времени – стресс для организма. Ощущение вялости, особенно по вечерам, обычно проходит через пару недель, а у некоторых адаптация длится до полутора месяца.

В это время важно поддерживать себя витаминами и правильно питаться: откажитесь от алкоголя, пейте меньше кофе.

Специалисты дают несколько рекомендаций по переходу на зимнее время. По возможности попытайтесь заранее натренировать себя - ложитесь пораньше, но и вставайте тоже раньше. Перенесите на более ранее время все утренние процедуры и прием пищи. Займитесь освещением в доме - раньше закрывайте шторы и открывайте их, как только проснетесь.

Несколько дней после перевода часов около 10 минут позвольте себе поваляться в постели, чтобы приспособиться к новому времени.

За час до сна откладывайте гаджеты, чтобы "успокоить" разум.

Пейте перед сном молоко или что-то теплое, чтобы поощрить сонливость, но не ешьте на ночь.

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