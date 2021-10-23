В Украине провалились все попытки отменить переход на зимнее и летнее время, поэтому скоро гражданам придется снова крутить стрелки и адаптироваться к новому графику.
Традиционно переход на зимнее время в нашей стране происходит в последнее воскресенье октября.
Так, в этом году стрелки нужно будет перевести в ночь с 30 на 31 октября - на час назад. Обычно, время переводится в 4 часа утра, но современные гаджеты делают сейчас это автоматически, так что просыпаться не придется.
Таким, образом спать в этот день украинцы будут на час дольше, но и темнеть, следовательно, начнет раньше.
Экс-домработница Пугачевой рассказала неизвестные подробности о ее детях и браке с Галкиным: "Страшно общаться"
Двойная трагедия: в один день оборвались жизни музыкантов легендарной группы, печальные подробности
Накрашенная Лопес в компании Ким Кардашьян доказала, что выглядит не хуже: "Как девушки-соперницы"
Винник впервые показал ту самую кровать в автобусе, на котором приезжает к "волчицам": "С подогревом"
16-летний победитель "Співають всі" заставил Винника, Могилевскую и других вскочить со своих мест: "Боже, как можно"
Врачи говорят, что сезонный перевод времени – стресс для организма. Ощущение вялости, особенно по вечерам, обычно проходит через пару недель, а у некоторых адаптация длится до полутора месяца.
В это время важно поддерживать себя витаминами и правильно питаться: откажитесь от алкоголя, пейте меньше кофе.
Специалисты дают несколько рекомендаций по переходу на зимнее время. По возможности попытайтесь заранее натренировать себя - ложитесь пораньше, но и вставайте тоже раньше. Перенесите на более ранее время все утренние процедуры и прием пищи. Займитесь освещением в доме - раньше закрывайте шторы и открывайте их, как только проснетесь.
Несколько дней после перевода часов около 10 минут позвольте себе поваляться в постели, чтобы приспособиться к новому времени.
За час до сна откладывайте гаджеты, чтобы "успокоить" разум.
Пейте перед сном молоко или что-то теплое, чтобы поощрить сонливость, но не ешьте на ночь.
Напомним, украинцы переходят на зимнее время: когда переводим стрелки
Как сообщала Politeka, перевод часов собираются отменить: спикер Рады раскрыл детали
Также Politeka писала о переходе на зимнее время в Украине: когда и в какую сторону нужно перевести стрелки