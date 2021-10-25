Погода в Украине продолжит меняться в преддверии последнего месяца осени: уже с понедельника температуры начнут опускаться все ниже, а часть областей ждут ночные заморозки.

Как пишет Politeka.net, соответствующий прогноз представили синоптики Укргидрометцентра. По их данным, 25 октября по всей территории страны будет облачно с прояснениями, но без осадков. Сильных холодов пока не ожидается, однако столбики термометров начнут опускаться все ниже, а местами ожидаются заморозки.

Так, в северных областях ночью температура опустится до -3…0 градусов, а днем воздух прогреется до +7…+9.

На западе ночью столбики термометров покажут от -3 до 0 градусов, а днем – от +8 до +13.

В центральных областях ночные температуры будут колебаться от -3 до +4 градусов, а дневные – от +7 до +10.

На востоке ночью ожидается от +1 до +4 градусов, а днем – от +8 до +10.

На юге ночные температуры достигнут +2…+5 градусов, а дневные – от +8 до +11 градусов.

Синоптики рассказали, что в ближайшие дни тенденция к похолоданию сохранится. Так, уже во вторник и среду в восточных и Черновицкой областях ночью ожидаются заморозки с понижением температуры до -7 градусов.

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