После двух теплых дней в Украину вновь вернется по-осеннему неприятная погода с дождями и похолоданием практически во всех регионах, что заставит украинцев утеплиться.

Как сообщает Politeka.net, в Укргидрометцентре обновили прогноз, расстроив тех, кто рассчитывал на теплые выходные. Суббота будет не самой благоприятной для прогулок, поскольку в половине областей ожидаются дожди, а в остальных регионах сильно упадет температура.

Холоднее всего будет в западных областях. Там температура опустится до 10-13 градусов. При этом будет солнечно. В центральных регионах будет на пару градусов теплее – около 12-14.

В южных регионах еще задержится высокая температура, но погоду испортят дожди, которые ворвутся в Украину с Востока. При этом столбики термометра прогреются до 17-19 градусов.

На Востоке тоже будет сохраняться комфортная температура – около 14-16 градусов, но дожди вытеснят «бабье лето». Осадки ожидаются во всех восточных областях.

Напомним, что синоптики пообещали украинцам шторм с дождем: какую область обойдет непогода.

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