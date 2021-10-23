После двух теплых дней в Украину вновь вернется по-осеннему неприятная погода с дождями и похолоданием практически во всех регионах, что заставит украинцев утеплиться.
Как сообщает Politeka.net, в Укргидрометцентре обновили прогноз, расстроив тех, кто рассчитывал на теплые выходные. Суббота будет не самой благоприятной для прогулок, поскольку в половине областей ожидаются дожди, а в остальных регионах сильно упадет температура.
Холоднее всего будет в западных областях. Там температура опустится до 10-13 градусов. При этом будет солнечно. В центральных регионах будет на пару градусов теплее – около 12-14.
В южных регионах еще задержится высокая температура, но погоду испортят дожди, которые ворвутся в Украину с Востока. При этом столбики термометра прогреются до 17-19 градусов.
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На Востоке тоже будет сохраняться комфортная температура – около 14-16 градусов, но дожди вытеснят «бабье лето». Осадки ожидаются во всех восточных областях.
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