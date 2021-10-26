В "красной зоне" уже восемь областей Украины.

За последние сутки в Украине зафиксировано 19 120 новых случаев заболеваемости на коронавирусную инфекцию.

Сообщает Telegram-канал Коронавірус_інфо.

Среди заболевших 1414 детей и 338 медицинских работников. В больницы госпитализировано 2939 человек с COVID-19 или подозрением на него.

Также за последние сути Украина побила собственный антирекорд смертности - 734 человек умерли от осложнений COVID-19.

Наибольшее количество новых заболевших зафиксировано в Днепропетровской (1760), Одесской (1605), Запорожской (1335), Харьковской (1255) и Херсонской (1222) областях. В столице - 1135 новых больных COVID-19.

В Украине уже есть больные у которых подтвержден новый штамм вируса Delta Plus.

"Новый штамм, который впервые выявили в Великобритании, уже в Украине. Первые больные этим вирусом зафиксированы во Львове, Тернополе. Также столичные врачи также фиксируют больных Delta Plus", — сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

С 26 октября "красная зона" действует в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской и Херсонской областях. И еще три региона находятся на границе - это Львовская, Житомирская, Луганская.

Напомним, мутировавший штамм Дельта уже в Украине: названы города и как будут бороться.

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