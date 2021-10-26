Руслан Стефанчук хочет оставить Украине "зимнее время". Ранее спикер Верховной рады Уже инициировал отмену перехода на летнее/зимнее время.

Об этом сообщил Руслан Стефанчук на брифинге после согласительного совета парламента.

3 марта этого года депутаты Верховной Рады Украины проголосовали в первом чтении за законопроект, который предусматривает отмену сезонного времени. Правда, впоследствии документ был отправлен на доработку.

"После того, как 30 октября будут переведены стрелки на зимнее время, думаю стоит вернуться к дискуссии о необходимости отмены сезонного времени. Но теперь надо обратить во внимание и решения Европейского Союза, есть страны которые также высказались за отказ от этих вопросов", — подчеркнул Руслан Стефанчук.

При этом глава Верховной Рады подчеркнул, что вопрос об отмене сезонного времени необходимо решать, так как это негативно влияет на биологические ритмы человека и его общее здоровье.

"Практически каждый человек в Украине чувствует изменение временных рамок. И до сих пор логично доказанной экономии решению о переводе стрелок не предоставлено", — рассказал Руслан Стефанчук.

В первый раз стрелки часов на летнее/зимнее время в Украине были переведены в 1981 году. И с тех пор не утихают споры, насколько негативно это влияет на биоритмы и здоровье человека.

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