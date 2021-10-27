Укрзализныця должна решить в первую очередь проблему нехватки локомотивов, а не списывать пригодные к эксплуатации вагоны и закупать новые. Об этом заявил президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко.



"Очень большие проблемы. Они связаны с дефицитом тяги. То есть, нет локомотивов. И это та самая проблема, которая была еще 4 года назад с вагонами, когда нельзя было иметь частные вагоны, это только государственные, дефицит которых был большой», - рассказал Козаченко.



По его мнению, если сейчас УЗ примет решение о списании свыше 50 тысяч железнодорожных вагонов по возрасту, это приведет к большим проблемам на рынке перевозок, ведь закупить такое же количество новых вагонов на замену списанным средств у компании нет. Эксперт считает, что выходом из ситуации должен быть допуск частной тяги на железную дорогу, что создаст конкуренцию на рынке перевозок и повысит эффективность работы железной дороги.



«К сожалению, категорически отказывается Укрзализныця разрешить иметь частную тягу», - констатировал Козаченко.



Ранее гендиректор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что инициатива Мининфраструктуры о списании железнодорожных вагонов по возрасту – это диверсия против отечественной экономики и промышленности, поскольку одновременно выведут из эксплуатации более 50 тысяч вагонов. По подсчетам экспертов, из-за коллапса на рынке перевозок потери экономики достигнут 2 млрд долларов ежегодно.



В то же время экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что обновлять подвижной состав Укрзализныци нужно, но в первую очередь необходимо модернизировать железнодорожную инфраструктуру и повысить качество перевозок.