В Украине продолжается вакцинация от коронавируса, прививку сейчас делают во многих местах – работают центры вакцинации, пункты прививок и мобильные бригады.

Заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин в эфире телеканала "Украина 24" рассказал нужно ли делать дополнительные анализы перед вакцинацией.

Он объяснил, что во всех пунктах вакцинации находятся обученные медики, которые проводят медицинское освидетельствование человека перед прививкой. Они спрашивают о наличии хронических заболеваний, противопоказаниях, выясняют состояние здоровья на момент получения прививки, могут быстро и квалифицировано не только провести вакцинацию, но и оказать первую помощь.

Перед проведением вакцинации не рекомендуется делать никаких дополнительных анализов.

"Не нужно сдавать кровь ни на определение антител, ни каких-либо дополнительных маркеров. Это не рекомендовано, потому что вакцина может применяться даже у тех людей, которые переболели в течение максимум трех месяцев после завершения основной болезни. Поэтому эти моменты достаточно важны", - подчеркнул Игорь Кузин.

Напомним, симптомы легкой формы ковида легко упустить: в Минздраве составили список самых распространенных.

Как сообщала Politeka, беда произошла в больницах Киева, медики работают на грани своих возможностей.

Также Politeka писала, что Украина не справляется с коронавирусом, скорые едут по четыре часа.