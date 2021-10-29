Министерство здравоохранения составило перечень медицинских противопоказаний и предостережений для вакцинации от коронавирусной болезни.

Об этом в своем Tekegram-канале сообщил народный депутат Украины, руководитель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Среди основных противопоказаний - аллергические реакции на компоненты вакцины. При чем, в документе указывается, если на первую дозу препарата была аллергия, то следующую дозу следует делать другой вакциной.

Пациентам, которые имеют диагноз тромбоз с тромбоцитопенией следует отказаться от вакцинации препаратом АstraZeneca.

Вакцина Moderna и Pfizer противопоказана при миокардитах и перикардитах.

Пациентам, имеющим в анамнезе иммунодефицит можно делать прививки только после консультации с врачом.

Кроме того, у документов также указаны временные противопоказания. Среди них, наличие острого заболевания, сопровождающегося повышением температуры более 38,0 °C. В таком случае прививку можно проводить лишь после полного выздоровления.

Если пациент проходит лечение моноклинальными антителами или реконвалесцентной плазмой, вакцинироваться можно лишь через 90 дней после завершения лечебного курса.

Вакцинироваться от COVID-19 через 14 дней необходимо пациентам, которым были введены вакцины против других инфекционных болезней.

Как сообщили в МИНЗДРАВЕ, прежде справки о противопоказаниях начнут выдавать уже в начале следующего месяца. Сейчас в ведомстве решают какой вид они будут иметь. По оценкам медиков, лишь у 1% населения есть реальные противопоказания к вакцинации от коронавируса.

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