Программа обновления грузовых вагонов, написанная чиновниками УЗ и Минтранса – это афера на 106 миллиардов, потому что в основе этой программы - абсолютно нелогичная и экономически необоснованная идея выводить из строя вагоны, которые достигли определенного возраста. Об этом заявил президент ОП «Укрметаллургпром» Александр Каленков.

«Со следующего года хотят списывать 42-летние полувагоны, а до 2028-го снизить «планку» до 22 лет эксплуатации. Среди потенциальных жертв реформы львиная доля приходится на вагоны, качественно отремонтированные за счет грузоотправителей и способные исправно служить еще десятки лет», - пояснил эксперт в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, в США срок жизни вагонов - 50 лет и больше, а в Европе вообще не ограничивают их срок эксплуатации. И это никак не влияет на качество перевозок в развитых странах, в то время как в Украине только за 2020 год было зарегистрировано 126 случаев схода вагонов с рельс.

«Как у США и ЕС так получается? Ответ простой: жесткий контроль выпускаемых на пути составов и качественный ремонт как вагонов, так и путей. Именно эти и только эти меры помогут навести порядок и в нашем железнодорожном хозяйстве», - уверен Каленков.

Он напомнил, что единственной страной, которая реализовала списание вагонов по возрасту, была РФ. И там это было сделано, чтобы обеспечить миллиардными заказами вагоноремонтные заводы, которые принадлежат приближенным к Путину олигархам.

«Если программу реализуют в Украине в нынешней редакции, неизбежно возникнет искусственный дефицит, что повысит стоимость пользования вагонами как минимум в 4 раза. Эту цену заплатят грузоотправители, потеряв при этом в конкурентоспособности на мировых рынках, и конечный потребитель перевозимой продукции. А десятки миллиардов гривен, которые таким образом хотят вымыть из реального бизнеса, будут частично разворованы чиновниками УЗ и упадут на счета наиболее заинтересованной в этой афере стороны – владельцев вагоностроительных заводов, среди которых, к слову, есть и российские бизнесмены», - подчеркнул Каленков.

Напомним, проект приказа по списанию грузовых вагонов, достигших определенного возраста, опубликовало Министерство инфраструктуры Украины. Против этого решения выступили украинские и международные бизнес-ассоциации: там заявили, что инициатива создаст коллапс на украинском рынке перевозок, ведь одномоментно списать придется более 50 тысяч вагонов. При этом на закупку новых вагонов нужно более 100 миллиардов гривен, которых нет ни у бизнеса, ни у государственной УЗ.

В свою очередь СМИ, проанализировав проект приказа, выяснили, что заниматься строительством новых вагонов будут три завода, которые принадлежат украинским и российским олигархам.