Украина в ночь на 31 октября перейдет в зимнее время - в "Укрзализныци" рассказали, как будут курсировать поезда после перевода часов.

Как призвала прес-служба Укрзализныци, путешественникам, а также тем, кто будет встречать на вокзале друзей или гостей, следует быть внимательными и вовремя привести в соответствие время своих часов.

Уточняется, что время отправления и прибытия поездов указано в билетах с учетом перехода. Кроме того, пассажиров заверили, что все изменения заранее согласовали с администрациями железных дорог соседних стран.

"Путешественникам, запланировавшим поездки на этот выходной день, а также тем, кто будет встречать на вокзале друзей или гостей, следует быть внимательными и вовремя привести в соответствие время своих часов", – отметили в УЗ.

Стоит напомнить, что переход на зимнее время произойдет 31 октября 2021 года в 4 часа по киевскому времени - украинцы переведут стрелки часов на час назад.

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