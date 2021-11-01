Протоиерей Андрей Кобылецкий рассказал о четырех смертных грехах человеческих, которые ведут человека к помутнению разума, душевному расстройству и уводят с пути истинного.

Об этом он рассказал в программе «Православная Церковь» на YouTube.

«Четвертый смертный грех – это блуд. Блуд включает в себя все проявления половой активности человека, вопреки естественному способу их осуществления в браке. Беспорядочная половая жизнь, супружеские измены, всевозможные извращения – все это различные виды проявления блудной страсти в человеке. Хотя это и телесная страсть, истоки ее лежат в сфере ума и воображения, поэтому к блуду церковь относит и непристойные мечтания, просмотр порнографических и эротических материалов, рассказ и слушанье похабных анекдотов и шуток», - рассказал он.

Кобылецкий сказал, что пятый грех – это гнев, и человек в гневе страшен, а между тем гнев естественное свойство человеческой души вложенной в нее Богом для отвержения всего греховного и неподобающего. Этот полезный гнев был извращен в человеке грехом и превратился в гнев на ближних людей порой по самым ничтожным поводам, подчеркнул он, обиды другим людям, ругань, оскорбление, крики, драки, убийства – все это дела неправедного гнева.

«Шестой грех – это алчность и корыстолюбие, иногда считают, что этим духовным недугом могут страдать исключительно богатые люди. Однако и человек среднего достатка, малоимущий и совершенно нищий – все подвержены греху алчности. Поскольку заключается она не в обладании вещами, материальными благами и богатством, а в болезненном непреодолимом желании ими обладать. Седьмой грех – это лень и уныние, это общее расслабление душевных и телесных сил, соединенное с крайним пессимизмом. Любой грех несет угрозу и покаяние, и любой грех может быть прощен Богом, а смертным является тот грех, который является нераскаянным», - резюмировал он.

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