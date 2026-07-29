Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Миколаївській області передають через місцеві благодійні структури.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Миколаївській області продовжують видавати в межах гуманітарної програми Всесвітньої продовольчої програми ООН, яку реалізують спільно з благодійними організаціями, пише Politeka.net.

Ініціатива спрямована на підтримку громадян, які найбільше потребують допомоги. Насамперед ідеться про внутрішньо переміщених осіб, людей похилого віку та інші соціально вразливі категорії населення.

Один продуктовий набір розрахований приблизно на місяць. До його складу входять борошно, гречка, пшоно, вівсяні пластівці, макаронні вироби, соняшникова олія, цукор, сіль, а також м'ясні й бобові консерви. Такий перелік забезпечує базові потреби та не потребує спеціальних умов зберігання.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Миколаївській області передають через місцеві благодійні структури. Одним із головних координаторів залишається ADRA, яка організовує логістику, формування пакунків і процес їх видачі отримувачам.

Аналогічні гуманітарні проєкти працюють також у Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій та Харківській областях. Формат підтримки визначають залежно від кількості заявників, можливостей партнерів і потреб конкретної громади.

У різних населених пунктах можуть діяти окремі правила оформлення. Тому перед зверненням рекомендують уточнити перелік необхідних документів, графік видачі та умови участі у місцевих координаторів або за телефонами гарячої лінії.

Організатори наголошують, що актуальну інформацію про зміни, нові етапи програми й адреси пунктів видачі регулярно публікують на офіційних інформаційних ресурсах.

Джерело: ВПП ООН

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