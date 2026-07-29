Новий графік руху транспорту в Чернігові передбачає важливе оновлення.

Новий графік руху транспорту в Чернігові почне діяти з 1 серпня 2026 року, пише Politeka.net.

Інформацію про це надає Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку.

Міська влада оновила автобусну мережу після аналізу пасажиропотоку та звернень жителів, щоб покращити транспортне сполучення окремих районів.

Однією з головних змін стане оновлений маршрут №30. Від зупинки «вул. Володимира Коваленка» автобуси прямуватимуть через вулиці 1-ї Танкової бригади та Кільцеву до мікрорайону «Епіцентр». В обох напрямках рух здійснюватиметься однаковою схемою.

Завдяки коригуванню мешканці цього району отримають зручніше сполучення з іншими частинами міста. Водночас на відрізках, де автобус більше не курсуватиме за старою схемою, залишаться маршрути №21, №27, а також тролейбуси №7А і №9.

Новий графік руху транспорту в Чернігові передбачає ще одне важливе оновлення. До міської маршрутної мережі включили автобус №36, який сполучатиме залізничний вокзал із вулицею Енергетиків. Його шлях пролягатиме через вулиці Івана Мазепи та Ушинського.

Наразі триває підготовка до визначення перевізника, який обслуговуватиме новий напрямок. Для цього проведуть відкритий конкурс відповідно до встановленої процедури.

У міській адміністрації також нагадали про можливість безкоштовної пересадки для власників електронного транспортного квитка. Скористатися нею можна протягом 30 хвилин після першої реєстрації поїздки згідно з чинними правилами.

Жителів просять врахувати зміни під час планування маршрутів. Оновлена схема має зробити пересування містом комфортнішим і покращити доступ до районів, де раніше громадський транспорт був менш доступним.

Джерело: Управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку.

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