Дефіцит продуктів в Кіровоградській області може посилитися через тривалу спеку, яка загрожує втратами до 15% урожаю соняшнику, пише Politeka.net.

Фахівці попереджають, що високі температури та нестача опадів припали на найважливіший етап розвитку культури, від якого залежить майбутній збір.

За даними AgroReview, зараз соняшник проходить фази цвітіння та наливу насіння. Саме в цей період рослина найбільше потребує вологи. Якщо аномальна погода збережеться, нинішні прогнози щодо виробництва можуть виявитися завищеними.

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка зазначає, що соняшник краще переносить короткочасну посуху, ніж кукурудза. Водночас тривале підвищення температури під час формування врожаю здатне знизити його продуктивність на 10–15%.

Експерти наголошують, що дефіцит продуктів в Кіровоградській області може стати одним із наслідків скорочення валового збору олійної культури. Менші обсяги виробництва впливають на пропозицію сировини для переробної галузі та створюють передумови для подальшого подорожчання окремих товарів.

Складною залишається ситуація і для пасічників. Соняшник є одним із головних медоносів наприкінці сезону, однак сильна спека зменшує виділення нектару. Через це бджоли приносять значно менше меду, навіть коли поля активно цвітуть.

Представники галузі повідомляють, що цьогоріч уже спостерігається скорочення обсягів виробництва меду та зростання роздрібних цін. Фахівці пов'язують таку тенденцію із поєднанням кліматичних, економічних і воєнних чинників, які негативно впливають як на рослинництво, так і на бджільництво.

Джерело: agroreview

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