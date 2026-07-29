Українцям розповіли, якими будуть графіки відключення світла в Одеській області на 30 та 31 липня.

Графіки відключення світла в Одеській області на 30 та 31 липня впроваджують через планові та профілактичні роботи, повідомляє Politeka.net.

Жителів Одеської області попередили про масштабні планові відключення електроенергії, які запровадять 30 та 31 липня у зв'язку з проведенням ремонтних робіт на електромережах. Енергетики виконуватимуть технічне обслуговування обладнання та модернізацію мереж, щоб підвищити надійність електропостачання і зменшити ризик аварійних ситуацій.

АТ «ДТЕК Одеські електромережі» повідомляє про можливі тимчасові відключення електроенергії у зв’язку з проведенням профілактичних робіт. 30.07.2026 року вимикатимуть електрику за адресами:

08:00-18:00 - м. Південне, вул. Берегова 11

08:00-13:00- м. Південне

За інформацією енергетиків, 30 липня, з 08:30 до 19:30 планові відключення світла триватимуть у селі Овідіополь. На період проведення робіт без електропостачання залишаться окремі будинки, розташовані на таких вулицях:

Антонова, Бузкова, Весняна, Грушевського, Зелена, Каштанова, Євгена Колісніченка, Котляревського, Миру, Роксоланівська, Святкова, Солов'їна, Сонячна, Сунична, Сергія Тишинського, Троїцька, Тараса Шевченка, Ювілейна, пров. Високий, пров. Кудрявцева, пров. Овідія, пров. Перлинний, пров. Сагайдачного, пров. Шевченка.

31 липня не буде електрики з 09:00 до 19:00 години у селищі Ясенове Перше. Через проведення профілактичних робіт електропостачання тимчасово припинять для споживачів, які проживають на десятках вулиць населеного пункту, зокрема:

Грушевського — 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19

Незалежності

Покровська — 1, 2, 3, 4

Січових Стрільців — 21, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34

31.07.2026 року з 09:00 до 19:00 години вводять додаткові графіки відключень в селі Ясинове Друге за такими адресами:

Героїв України — 136, 188–244

Джерельна — 1, 2

Молодіжна — 34, 35, 40,

Степова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 35, 36

Також 31 липня не буде електрики в селі Шликареве. Обмеження триватимуть за окремими адресами. Зокрема світло вимикатимуть на вулицях:

Квіткова — 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10

Молодіжна — 1, 2, 4, 5, 7, 11, 15, 18, 19, 21, 22, 25, 26

Перемоги — 3

Солов’їна — 2

Сонячна — 2

Степова — 9, 10, 11, 12, 13.

Джерело: Південнівська міська територіальна громада

Джерело: Овідіопольська селищна рада

Джерело: Зеленогірська селищна рада

Останні новини:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів в Одеській області: де гарантують від 25 тисяч гривень зарплатні.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області: ціни змінилися, як саме.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області: серед яких пропозицій можна обрати.