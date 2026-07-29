Подорожчання проїзду в Кропивницькому погодив виконавчий комітет міської ради, однак мешканці поки користуватимуться громадським транспортом за чинними тарифами, пише Politeka.net.

Нові розцінки запрацюють лише після впровадження електронної системи оплати та транспортних карток.

Відповідне рішення ухвалили після аналізу фінансового стану комунального перевізника. У міській владі пояснили, що перегляд вартості пов'язаний зі збільшенням витрат на забезпечення стабільної роботи маршрутної мережі.

Після запуску безготівкової оплати поїздка у тролейбусі за допомогою банківської картки, транспортної картки, Apple Pay або Google Pay коштуватиме 12 гривень. Паперовий квиток обійдеться дорожче — у 15 гривень. Аналогічний тариф встановили й для перевезення багажу.

Для власників персоніфікованих пільгових карток визначили вартість 11 гривень. Інші громадяни, які мають право на пільговий проїзд, сплачуватимуть 10,30 гривні.

В автобусах комунального підприємства «Електротранс» електронний спосіб розрахунку становитиме 18 гривень. Така ж сума передбачена за оформлення перевезення речей. Паперовий квиток разом із багажем коштуватиме 20 гривень. Пільгові категорії пасажирів оплачуватимуть 17 або 16,20 гривні залежно від статусу.

У мерії наголошують, що подорожчання проїзду в Кропивницькому зумовлене підвищенням вартості електроенергії, пального, запасних деталей, шин, ремонту рухомого складу, а також збільшенням видатків на оплату праці персоналу. Окремим фінансовим навантаженням залишається забезпечення безкоштовних перевезень пільгових категорій населення.

За словами представників міської ради, оновлені тарифи мають допомогти підтримати роботу комунального транспорту, уникнути скорочення маршрутів і забезпечити належний технічний стан автобусів та тролейбусів. Точну дату запуску електронного квитка й початку застосування нових розцінок обіцяють оголосити додатково.

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