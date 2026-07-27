Підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області вже стало предметом активного обговорення серед жителів.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області триває, повідомляє Politeka.net.

У Павлограді готують перегляд вартості водопостачання, водовідведення та поводження з побутовими відходами, тоді як мешканці Кривого Рогу вже отримали платіжні документи з оновленими сумами.

Проєкт відповідного рішення розглядає виконавчий комітет Павлоградської міської ради. Документ передбачає встановлення ціни на централізоване водопостачання у розмірі 84,01 гривні за кубометр, а водовідведення — 29,46 гривні. Обидва показники враховують ПДВ.

Окремо пропонується скоригувати плату за управління побутовими відходами, які обслуговує підприємство «ЕКО-КОМУНТРАНС». Якщо рішення підтримають, нові розцінки набудуть чинності з 1 серпня 2026 року.

Комунальне підприємство має завчасно повідомити споживачів про запровадження змін. Оплату нараховуватимуть лише за фактично надані послуги, а у випадку неналежної якості передбачений перерахунок.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області вже стало предметом активного обговорення серед жителів Кривого Рогу. Після зміни вартості централізованого водопостачання до 78,47 гривні за кубометр окремі містяни повідомили про відчутне зростання сум у квитанціях.

За інформацією підприємства «Кривбасводоканал», частина звернень стосується можливого врахування попередньої заборгованості або проведення коригувань за минулі періоди. Саме тому споживачам рекомендують звертатися до постачальника для отримання офіційних роз'яснень щодо нарахувань.

Крім того, законність нових розцінок оскаржується у суді. Після їхнього запровадження місцеві жителі також зареєстрували електронну петицію із закликом переглянути ухвалене рішення.

Подальший розвиток ситуації залежатиме від результатів судового розгляду та майбутніх рішень органів місцевого самоврядування, які визначать порядок застосування оновлених тарифів.

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