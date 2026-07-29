Нова система оплати за проїзд у Рівному передбачає зміни для пасажирів.

Нова система оплати за проїзд у Рівному почне діяти з 1 серпня 2026 року, пише Politeka.net.

У громадському транспорті запроваджують електронний квиток E-Pass, однак можливість розрахунку готівкою для пасажирів збережеться.

Інформацію про це надає Рівненська міська рада.

Головне нововведення стосується не способу оплати, а процедури підтвердження поїздки. Після посадки кожен пасажир повинен пройти валідацію незалежно від обраного варіанта розрахунку.

Оплатити проїзд можна банківською карткою, смартфоном із підтримкою NFC або транспортною карткою. Для школярів, студентів і пільговиків залишаються чинними спеціальні картки, які дають право на відповідні знижки чи безоплатний проїзд.

Окрім цього, нова система оплати за проїзд у Рівному передбачає запуск цифрової транспортної картки. Вона працюватиме через застосунок EasyPay, де користувачі зможуть поповнювати рахунок, перевіряти баланс, переглядати історію поїздок та оплачувати їх телефоном.

Для тих, хто користується готівкою, підготували окремий механізм. Разові QR-квитки продаватимуть через термінали EasyPay. Після покупки необхідно відсканувати код за допомогою валідатора в салоні та зберегти чек до завершення маршруту.

Міська влада наголошує, що реєстрація поїздки є обов'язковою для всіх без винятку. Це правило поширюється також на громадян, які користуються пільговими транспортними картками.

Контроль здійснюватимуть спеціальні інспектори. Під час перевірок вони звертатимуть увагу саме на факт успішної валідації. Якщо її не виконано, поїздку визнають неоплаченою, навіть коли кошти вже списані або пасажир має законне право на безкоштовний проїзд.

У зв'язку із запуском електронного квитка мешканцям радять після входу до салону одразу прикладати картку, смартфон або сканувати QR-код. Це допоможе уникнути непорозумінь під час контролю та зробить користування транспортом швидшим і зручнішим.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Нова система оплати проїзду в Рівненській області: що остаточно зміниться з серпня.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання проїзду в Рівненській області: який новий тариф було встановлено.

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху поїздів у Рівненській області: деякі рейси курсуватимуть по-іншому.