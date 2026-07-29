Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО в Запоріжжі насамперед орієнтована на певні категорії.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО в Запоріжжі продовжує надаватися в межах програми «Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV», яку реалізує благодійна організація «Карітас» для підтримки мешканців громад, що постраждали через бойові дії, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на офіційному сайті організації.

Ініціатива спрямована на відновлення будинків і квартир, які зазнали пошкоджень, але залишаються придатними для ремонту.

У межах проєкту передбачено заміну вікон і дверей, ремонт покрівель, перекриттів, а також, за необхідності, відновлення систем електропостачання та водопостачання. Підтримка поширюється лише на об'єкти, які можна відремонтувати без повної реконструкції.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО в Запоріжжі насамперед орієнтована на людей похилого віку, внутрішньо переміщених осіб, самотніх громадян, багатодітні родини та інші соціально вразливі категорії населення.

Подати заявку можуть власники нерухомості, пошкодженої після 24 лютого 2022 року. Для участі потрібно підтвердити право власності та відповідати встановленим критеріям програми.

Проєкт передбачає два формати підтримки. В одному випадку учасники отримують грошовий грант для самостійного виконання ремонтних робіт, в іншому відновлення здійснюють підрядні організації, які співпрацюють із благодійним фондом.

У «Карітасі» зазначають, що реалізація ініціативи залежить від фінансування та актуальних потреб громад. Через це перелік населених пунктів, порядок подання заяв і доступні види підтримки можуть змінюватися відповідно до безпекової ситуації.

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