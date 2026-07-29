Київстар в Запорізькій області в серпні залишатиметься у центрі уваги місцевих жителів.

Київстар в Запорізькій області з серпня опиниться серед основних тем для абонентів мобільного зв'язку, пише Politeka.net.

Оператор розпочинає новий етап модернізації мережі із поступовою відмовою від технології 3G на користь 4G.

Інформацію про це надає сама компанія.

Компанія повідомила, що роботи стартують 4 серпня 2026 року. Оновлення охопить окремі населені пункти п'яти областей України, де застарілий стандарт зв'язку замінять сучаснішою мережею четвертого покоління.

Перехід передбачає вимкнення 3G та використання вивільнених частот для розвитку 4G. Такий підхід уже застосовують у багатьох країнах світу, оскільки він дозволяє підвищити швидкість мобільного інтернету та покращити якість з'єднання.

На території Запорізької області зміни стосуватимуться обласного центру, а також Василівського, Запорізького і Пологівського районів. Аналогічна модернізація відбудеться у частині Вінницької, Донецької, Харківської та Херсонської областей.

Київстар в Запорізькій області в серпні залишатиметься у центрі уваги користувачів, адже після переходу окремим абонентам необхідно буде перевірити сумісність своїх пристроїв із мережею 4G.

Оператор рекомендує переконатися, що смартфон підтримує новий стандарт. Якщо SIM-картка не сумісна з 4G, її можна безкоштовно обміняти на USIM у фірмових магазинах без зміни номера.

Для коректної роботи голосового зв'язку також радять увімкнути автоматичний вибір мережі та активувати технологію VoLTE, якщо її підтримує телефон. Це допоможе забезпечити стабільні дзвінки після завершення технічних робіт.

У компанії зазначають, що модернізація є частиною планового оновлення інфраструктури. Перехід на сучасні стандарти дозволить ефективніше використовувати мережеві ресурси та забезпечити користувачам швидший мобільний інтернет.

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