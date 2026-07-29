Доплати для пенсіонерів у Дніпропетровській області визначають залежно від деяких обставин.

Доплати для пенсіонерів у Дніпропетровській області можуть оформити громадяни, які мають особливі заслуги перед державою, пише Politeka.net.

Однією з підстав для призначення щомісячної надбавки є виховання п'ятьох або більше дітей.

У Пенсійному фонді нагадали, що окрема пенсія для багатодітних матерів законодавством не передбачена. Водночас жінки, які виростили дітей до шестирічного віку, мають право на додаткову виплату. Така норма також поширюється на усиновлювачів, якщо процедура була проведена відповідно до вимог законодавства.

В окремих випадках одержувачем може стати батько. Це можливо, коли мати померла або була позбавлена батьківських прав, а чоловік самостійно займався вихованням родини до встановленого віку.

Доплати для пенсіонерів у Дніпропетровській області визначають залежно від кількості дітей. Розрахунок здійснюють у відсотках від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році за п'ятьох дітей передбачено 908,25 гривні, за шістьох — 934,20 гривні, за сімох — 960,15 гривні, за вісьмох — 986,10 гривні, за дев'ятьох — 1 012,05 гривні, за десятьох або більше — 1 038 гривень.

Для оформлення надбавки необхідно особисто звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду, подати заяву та документи, що підтверджують право на отримання коштів. Автоматичне призначення для цієї категорії громадян не застосовується.

Після смерті одержувача закон гарантує підтримку непрацездатним членам родини. Якщо право має одна людина, їй виплачують 70% встановленої суми. Коли таких осіб двоє чи більше, розмір становить 90%.

Фахівці радять завчасно перевірити повноту пакета документів перед зверненням. Це допоможе скоротити термін розгляду заяви та уникнути необхідності повторного подання відсутніх матеріалів.

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