Підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області вже активно обговорюється.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області триває, повідомляє Politeka.net.

У Павлограді готуються переглянути вартість водопостачання, водовідведення та вивезення побутових відходів, тоді як жителі Кривого Рогу вже отримують платіжки з оновленими сумами.

Проєкт рішення нині перебуває на розгляді виконавчого комітету Павлоградської міської ради. Документ передбачає встановлення нового тарифу на централізоване водопостачання у розмірі 84,01 гривні за кубометр, а на водовідведення — 29,46 гривні. Обидва показники вже включають податок на додану вартість.

Також пропонується скоригувати оплату за послугу з управління побутовими відходами, яку надає підприємство «ЕКО-КОМУНТРАНС». Якщо члени виконкому підтримають проєкт, оновлені розцінки почнуть діяти з 1 серпня 2026 року.

Перед введенням нових умов комунальне підприємство повинне поінформувати споживачів у встановленому порядку. Нарахування здійснюватимуть лише за фактично отримані послуги. Якщо їхня якість не відповідатиме вимогам, законодавство передбачає проведення перерахунку.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області вже викликало активне обговорення серед мешканців Кривого Рогу. Після зміни вартості централізованого водопостачання до 78,47 гривні за кубометр окремі споживачі повідомили про суттєве збільшення сум у квитанціях.

У підприємстві «Кривбасводоканал» пояснили, що частина звернень пов'язана з можливим врахуванням попередньої заборгованості або проведенням коригувань за минулі періоди. Саме тому громадянам рекомендують звертатися безпосередньо до постачальника, аби отримати детальні роз'яснення щодо нарахувань.

Водночас законність нових розцінок оскаржують у судовому порядку. Після набуття ними чинності жителі міста також зареєстрували електронну петицію із закликом переглянути ухвалене рішення.

Подальший розвиток ситуації залежатиме від результатів судового розгляду та майбутніх рішень органів місцевого самоврядування. Саме вони визначать, як надалі застосовуватимуть оновлені тарифи для населення.

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