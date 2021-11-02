Предприниматель и депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Олег Семинский назвал причины того, что власти в Украине не закупили уголь тогда, когда его цена была значительно ниже.

Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

По мнению политика, пока нельзя сказать, кого нужно винить в том, что Украина закупила уголь по столь высокой цене. В то же время он добавляет, что вряд ли недавно уголь был гораздо дешевле. «Все-таки энергетический кризис продолжается уже не первый месяц. От него страдает даже Китай, а он по уровню промышленного развития несравним с Украиной», - констатирует Семинский.

Попутно он отмечает, что за последние 2 года Украина должна была полностью перейти на самую дешевую и безопасную атомную генерацию энергии. Тем не менее, подчеркивает депутат, помешала нормативная база государства и специфика климата. «Я всегда говорил, что два года – слишком мало для полного перехода на атомную энергетику», - утверждает Семинский.

С другой стороны, гость программы акцентирует внимание на том, что два с половиной года достаточно, чтобы сделать гораздо больше. Хотя, подчеркивает он, ошибки свидетельствуют о том, что власть что-то и делает.

Как сообщала Politeka, Семинский рассказал, что сейчас в Украине возникла проблема с нехваткой угля.

Также Politeka писала о том, что Семинский прокомментировал ситуацию с электроэнергией в стране и угрозу веерных отключений.