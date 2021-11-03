"Такое впечатление, что хотят закрыть и больше их не открыть"

В Кременчуге чиновники "играют" детьми, как жонглеры в цирке мячиками.

Об этом рассказывает Кременчугская газета.

С началом нового учебного года в городе не все дети смогли пойти в свои детские сады. Дело в том, что городские власти решили утеплить дошкольные учебные заведения, даже взяла кредит в 10 млн евро у Европейского банка реконструкции и развития. А для этого детей перевели в другие дошкольные учреждения. Сначала летом на ремонт закрыли пять садиков, а потом еще шесть. И хотя родителям воспитанников обещали, что 1 сентября их дети придут в родные заведения, этого не произошло. Подстроки, которому перечислили 30% оплаты, просто завалил все сроки сдачи.

Для того, чтобы дети смогли попасть родители в некоторых садиках "скинулись" чтобы закончить ремонтные работы.

А уже сегодня, городские власти сообщили, что на ремонт закрывается еще 5 садиков. Причина - завершение ремонтных работ. При чем, в один из них уже переводили детей из ранее закрытых. Поэтому дети за последние пол года должны поменять уже третье учебное заведение.

Доведенные до отчаяния родители дошкольников, которые должны ходить в закрытые сады 3 ноября устроили импровизированный митинг под стенами Кременчугской мэрии.

Как рассказывают родители, дети очень плохо адаптируются, постоянно плачут.

"Постоянная смена помещений, воспитателей, детей в группе - это большой стресс для ребенка", — рассказывают родители

В некоторых садиках сводят детей разного возраста в одну группу. Поэтому о любом учебном процессе и говорить нечего.

Учитывая то, что дошкольники обычно крайне консервативны, такие изменения могут крайне негативно сказаться на их здоровье.

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