В Кременчуге чиновники "играют" детьми, как жонглеры в цирке мячиками.
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С началом нового учебного года в городе не все дети смогли пойти в свои детские сады. Дело в том, что городские власти решили утеплить дошкольные учебные заведения, даже взяла кредит в 10 млн евро у Европейского банка реконструкции и развития. А для этого детей перевели в другие дошкольные учреждения. Сначала летом на ремонт закрыли пять садиков, а потом еще шесть. И хотя родителям воспитанников обещали, что 1 сентября их дети придут в родные заведения, этого не произошло. Подстроки, которому перечислили 30% оплаты, просто завалил все сроки сдачи.
Для того, чтобы дети смогли попасть родители в некоторых садиках "скинулись" чтобы закончить ремонтные работы.
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А уже сегодня, городские власти сообщили, что на ремонт закрывается еще 5 садиков. Причина - завершение ремонтных работ. При чем, в один из них уже переводили детей из ранее закрытых. Поэтому дети за последние пол года должны поменять уже третье учебное заведение.
Доведенные до отчаяния родители дошкольников, которые должны ходить в закрытые сады 3 ноября устроили импровизированный митинг под стенами Кременчугской мэрии.
Как рассказывают родители, дети очень плохо адаптируются, постоянно плачут.
"Постоянная смена помещений, воспитателей, детей в группе - это большой стресс для ребенка", — рассказывают родители
В некоторых садиках сводят детей разного возраста в одну группу. Поэтому о любом учебном процессе и говорить нечего.
Учитывая то, что дошкольники обычно крайне консервативны, такие изменения могут крайне негативно сказаться на их здоровье.
Напомним, ЧП в украинском детсаду: дерево упало на малышей, одного ребенка спасают в реанимации
Как сообщала Politeka, беда случилась в больницах Киева, медики работают на пределе своих возможностей.
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