В Киеве заметили забавную посетительницу супермаркета, которая пришла туда вместе со своей собакой - трясущийся крошечный йорк отлично защищен от коронавируса.

Женщина отличилась странным поведением в супермаркете - она надела на маленькую собачку породы йоркширский терьер маску на входе в супермаркет. Видео было опубликовано в паблике Kievmap.

На кадрах видно, что трясущийся крошечный йорк отлично защищен от коронавируса, в отличие от его хозяйки. Себе женщина маску надела, но как это делают многие - лишь на подбородок, хотя карантин действует для всех.

Йорк помимо маски и забавного костюмчика, имеет еще одно преимущество перед другими людьми – он передвигается в коляске с виду, похожую на детскую. Судя по всему, заботливая хозяйка возит свою собачку с собой и беспокоится о том, чтобы животное не мерзло и не уставало.

Забавный ролик насмешил пользователей сети. Однако многие резонно отметили, такая забота едва ли пойдет на пользу собаке. Питомцу может не хватать воздуха в маске, да и сам он явно не испытывает радости из-за такого аксессуара.

Напомним, в Киеве консьержку избили ради телефона и обогревателя.

Как сообщала Politeka, в Киеве на пенсионера напали в собственной квартире, фото.

Также сообщалось, что киевлянку порезали ножом ради мобильного телефона.