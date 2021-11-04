Украинский писатель и литературовед, редактор, генеральный директор Национального музея Тараса Шевченко Дмитрий Стус рассказал, какие изменения произошли в музее за последние годы.

Об этом он рассказал в программе Андреаса Умланда «Политическая украинистика».

«В 2012 году я пришел в Национальный музей Тараса Шевченко как менеджер с надеждой, что что-то появится интересное. Десять лет мы немножко модернизируем музей, пробуем не просто дать новое прочтение классической литературе, которая до сих пор интерпретируется преимущественно в народническом и этнографическом духе. Есть уже первые попытки с этим попасть в гаджеты», - говорит он.

Стус рассказал о выставке Украины в Объединенных Арабских Эмиратах,на тему художественного творчества Тараса Шевченко. По сути это первая украинская иммерсивная выставка, посвященная великому Кобзарю. В ней задействовано около 200 картин Тараса Шевченко, создано разноплановое музыкально сопровождение.

«Это три минуты, которые мы сделали, «Иммерсивный Мир Шевченко». Мы его делали с человеком, который делал Ван Гога в Канаде. Он выходец из Одессы. Сделал на нашей «цифре», которую мы уже лет восемь делаем. Это попытка образного воздействия. Для меня важно, чтобы украинская культура попала в современные средства коммуникации. Если для молодого человека этого нет на носителях, через которые он воспринимает мир – значит, этого вообще не существует. Мы относимся к тем людям, которые сначала читали, а потом смотрели. Но у них это совершенно наоборот: они сначала смотрят, а потом читают. Я не вижу в этом ничего плохого. Это совершенно другие подходы и подача материала», - рассказывает Стус.

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