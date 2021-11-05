Украинский философ, профессор и публицист Вахтанг Кебуладзе считает, что распад СССР вызвал кризис, в том числе в точных науках.

Об этом он рассказал в эфире программы «Конституционная кухня» Геннадия Друзенко.

По его словам, за «железным занавесом» развитие этих наук искусственно сдерживалось.

«Наука и свобода – это взаимосвязанные вещи. А наука работает только на длинных дистанциях. По-моему, одной из причин, вызвавших распад Советского Союза, был не только кризис гуманитаристики, но и кризис кибернетики, генетики, которые запрещались по понятным причинам. К примеру, почему тормозилось развитие кибернетики в СССР? Потому что это приводило к свободному обмену информацией, что разрушало тоталитарную систему. В конце концов это привело к тому, что Советский Союз проиграл в информационной войне западной цивилизации», - заключает философ.

Он отметил, что из-за этих факторов современные украинцы попали в определенную ловушку. С одной стороны, у нас довольно низкий интеллектуальный уровень и отсутствие интеллектуальной культуры, унаследованные от Советского Союза.

«С другой стороны, другие антирационалистические практики тоже унаследовались в СССР. В частности, коммунисты преследовали церковь и религию. Но мы просто унаследовали, что церковь – это нечто защищающее людей, какие-то моральные ценности несет. Опять же это не совсем так, а в РПЦ совсем не так. Потому что РПЦ в Советском Союзе превратилась в один из элементов репрессивной системы. Я сегодня не знаю, где кончается РПЦ и начинается ФСБ», - отмечает он.

Поэтому просто верить какой-то нерациональной практике – это тоже советское наследие, продолжает рассуждать Кебуладзе.

«Кроме того, что наука связана со свободой, есть еще одна важная категория, комплиментарная свободе – ответственность», - говорит он.

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