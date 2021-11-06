Погода в Украине в субботу будет сильно отличаться в зависимости от региона: в части областей ожидается похолодание и дожди, тогда как в других регионах сохранится тепло вплоть до +19 градусов.
О том, что ждет украинцев 6 ноября, рассказали синоптики Укргидрометцентра.
Согласно их прогнозу, в субботу температура в западных, северных и центральных областях начнет снижаться. В то же время, на юго-востоке снова воцарится тепло. В аннексированном Крыму местами воздух прогреется до +19 градусов.
В большинстве областей в субботу будет солнечно, однако в Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях пройдет дождь, а в Киевской области ожидается переменная облачность.
Синоптики также предупредили о том, что ночью и утром на юго-востоке ожидается довольно плотный туман с видимостью 200-500 м. Спасатели ГСЧС сообщили, что речь идет о желтом уровне опасности.
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На западе температуры ночью будут колебаться от +3 до +5 градусов, а днем – от +8 до +12.
В северных и центральных областях ночью столбики термометров покажут от +7 до +10 градусов, а днем – от +10 до +14.
На юго-востоке ночью ожидается от +6 до +11 градусов, а днем – от +13 до +19.
Напомним, в Украине резко потеплеет, синоптики удивили прогнозом.
Как сообщала Politeka, украинцев предупредили о лютых морозах на Новый год.
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