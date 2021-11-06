Госэнергоэффективность разработала Государственную целевую экономическую программу энергоэффективности до 2027 года. Об этом сообщается на сайте Кабинета Министров Украины.

Программа поможет около 450 тыс. домохозяйств при внедрении энергоэффективных мероприятий. Также проведение модернизации систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотвода позволит уменьшить использование электроэнергии и природного газа и ежегодные потери тепловой энергии и питьевой воды.

Как отметил глава Госэнергоэффективности Валерий Безус, разработка государственной целевой программы предусмотрена в переходных положениях Закона Украины «Об энергоэффективности», принятом парламентом 21 октября.

«Фактически мы поработали на опережение и заблаговременно подготовили предложения по продлению комплексной Государственной целевой экономической программы энергоэффективности до 2027 года. В программе мы предлагаем не только хорошо зарекомендованный действенный и легкий механизм помощи населению для утепления частных домов и экономии на коммунальных счетах, но и стимулирование комплексных мер по энергоэффективности в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения», – прокомментировал Валерий Безус.

Частные энергоснабжающие компании уже сейчас помогают своим клиентам экономить затраты на электроэнергию и получать дополнительный доход. «Бренд YASNO в этом ноябре отмечает вторую годовщину. Когда он был презентован, сразу предложил клиентам продукты и услуги, помогающие уменьшать расходы на коммуналку, повышать комфорт, вносить вклад в улучшение экологии. За два года мы значительно расширили линейку предложений. Планируем и дальше внедрять удобные энергетические решения и популяризировать «зеленую» энергию», – сообщил в интервью журналу EcoDrive Абдулла Кексал (Abdullah Koksal), генеральный директор поставщика электроэнергии, газа и решений по энергоэффективности YASNO.

Абдулла Кексал (Abdullah Koksal) рассказал, что энергоэффективные наборы от YASNO помогают украинским семьям экономить до 50% на счетах за электроэнергию благодаря «ночному» тарифу, действующему с 23:00 до 7:00. За потребленную в настоящее время электроэнергию бытовые клиенты могут платить 50% от обычного тарифа. Для этого нужно установить двухзонный счетчик. Такой прибор вместе с программируемой умной розеткой, комплектом LED-ламп и услугой быстрой установки счетчика есть в наборе от YASNO.

Наборами уже пользуются 60 тысяч домохозяйств. Среди других решений YASNO, помогающих более рационально использовать ресурсы, экономная климатическая и бытовая техника; системы хранения энергии; услуги энергоаудита и энергосервис для предприятий. Клиенты YASNO могут получать дополнительный доход, зарабатывая по «зеленому» тарифу на домашних СЭС или заряжая соседей на домашних зарядках для электромобилей от YASNO.