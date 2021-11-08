9 ноября в Министерстве здравоохранения Украины обновили перечень регионов, попавших в красную зону.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Теперь самые строгие карантинные меры должны соблюдаться в 16 областях и Киеве. Сейчас в "красной зоне" находятся:

  • м. Киев;
  • Киевская;
  • Черниговская;
  • Житомирская;
  • Ровенская;
  • Волынская;
  • Львовская;
  • Хмельницкая;
  • Ивано-Франковская;
  • Одесская;
  • Николаевская;
  • Херсонская;
  • Запорожская;
  • Днепропетровская;
  • Донецкая;
  • Луганская;
  • Сумская.

карантин, люди, украинцы, локдаун

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В связи с карантинными ограничениями в красных зонах запрещено работать заведениям общественного питания, кроме адресной доставки и заказов навынос. Также под запретом работа кинотеатров, театров, ТРЦ, спортивных заведений, непродовольственных рынков и магазинов. Однако если весь персонал учреждений вакцинирован, тогда режим работы может не меняться. Но посещать их разрешается только тем, что имеют на руках сертификат о вакцинации или действительный отрицательный ПЦР-тест.

Напомним, Украина оказалась на втором месте в мире по количеству жертв от вируса: выше только РФ

Как сообщала Politeka, в Украине ужесточили карантин, озвучены новые ограничения