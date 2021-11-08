9 ноября в Министерстве здравоохранения Украины обновили перечень регионов, попавших в красную зону.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Теперь самые строгие карантинные меры должны соблюдаться в 16 областях и Киеве. Сейчас в "красной зоне" находятся:
- м. Киев;
- Киевская;
- Черниговская;
- Житомирская;
- Ровенская;
- Волынская;
- Львовская;
- Хмельницкая;
- Ивано-Франковская;
- Одесская;
- Николаевская;
- Херсонская;
- Запорожская;
- Днепропетровская;
- Донецкая;
- Луганская;
- Сумская.
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В связи с карантинными ограничениями в красных зонах запрещено работать заведениям общественного питания, кроме адресной доставки и заказов навынос. Также под запретом работа кинотеатров, театров, ТРЦ, спортивных заведений, непродовольственных рынков и магазинов. Однако если весь персонал учреждений вакцинирован, тогда режим работы может не меняться. Но посещать их разрешается только тем, что имеют на руках сертификат о вакцинации или действительный отрицательный ПЦР-тест.
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