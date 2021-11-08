9 ноября в Министерстве здравоохранения Украины обновили перечень регионов, попавших в красную зону.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Теперь самые строгие карантинные меры должны соблюдаться в 16 областях и Киеве. Сейчас в "красной зоне" находятся:

м. Киев;

Киевская;

Черниговская;

Житомирская;

Ровенская;

Волынская;

Львовская;

Хмельницкая;

Ивано-Франковская;

Одесская;

Николаевская;

Херсонская;

Запорожская;

Днепропетровская;

Донецкая;

Луганская;

Сумская.

В связи с карантинными ограничениями в красных зонах запрещено работать заведениям общественного питания, кроме адресной доставки и заказов навынос. Также под запретом работа кинотеатров, театров, ТРЦ, спортивных заведений, непродовольственных рынков и магазинов. Однако если весь персонал учреждений вакцинирован, тогда режим работы может не меняться. Но посещать их разрешается только тем, что имеют на руках сертификат о вакцинации или действительный отрицательный ПЦР-тест.

Напомним, Украина оказалась на втором месте в мире по количеству жертв от вируса: выше только РФ

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