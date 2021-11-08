Повышение тарифа на распределение газа увеличит суммы в платежках украинцев, что неизбежно приведет к разочарованию избирателей и обвалу рейтинга власти. Об этом заявила политолог Светлана Кушнир, пишет Обозреватель.

«52% наших граждан считают, что проблема высоких тарифов – это проблема, которую должна решать центральная власть. 39% украинских граждан именно за этим рейтингом говорят, что они видят в действиях власти непрофессионализм, глупость и то, что приводит к обнищанию», - отметила Кушнир.

По ее словам, если сейчас власть примет решение поднять в несколько раз тариф на распределение газа, как того требуют облгазы, это приведет к росту сумм в платежках за коммунальные услуги, что вызовет возмущение населения и падения политических рейтингов власти.

«После первых платежек, а кроме того, у нас есть ситуация относительно распределения газа, это тоже может добавиться и это будет еще одним отягощающим элементом для наших кошельков. Поэтому, я думаю, что и рейтинги могут подвинуться», - подчеркнула Кушнир.

Она также напомнила, что партия власти в последнее время стабильно теряет поддержку украинцев, поэтому очередное разочарование среди населения повышением тарифов на коммунальные услуги может стать для «Слуги народа» роковым.

«Мы уже убедились за 2,5 года после избрания партии, которая уже на 30% потеряла электоральные предпочтения от того, что было. Было 44%, а сейчас 15%», - отметила Кушнир.

Напомним, недавно ряд облгазов, которые принадлежат олигарху Дмитрию Фирташу, подала проекты расчетов тарифов на распределение природного газа в 2022 году, которым предусматривается их повышение от 61% до 443%, объясняя это резким ростом рыночной цены природного газа.

В то же время в Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг отметили, что обоснованность таких проектов будет тщательно проверена, ведь регулятор утверждает не желаемые тарифы и намерения отдельных компаний, а исключительно экономически обоснованные тарифы.