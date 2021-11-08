Повышение тарифа на распределение газа увеличит суммы в платежках украинцев, что неизбежно приведет к разочарованию избирателей и обвалу рейтинга власти. Об этом заявила политолог Светлана Кушнир, пишет Обозреватель.
«52% наших граждан считают, что проблема высоких тарифов – это проблема, которую должна решать центральная власть. 39% украинских граждан именно за этим рейтингом говорят, что они видят в действиях власти непрофессионализм, глупость и то, что приводит к обнищанию», - отметила Кушнир.
По ее словам, если сейчас власть примет решение поднять в несколько раз тариф на распределение газа, как того требуют облгазы, это приведет к росту сумм в платежках за коммунальные услуги, что вызовет возмущение населения и падения политических рейтингов власти.
«После первых платежек, а кроме того, у нас есть ситуация относительно распределения газа, это тоже может добавиться и это будет еще одним отягощающим элементом для наших кошельков. Поэтому, я думаю, что и рейтинги могут подвинуться», - подчеркнула Кушнир.
Она также напомнила, что партия власти в последнее время стабильно теряет поддержку украинцев, поэтому очередное разочарование среди населения повышением тарифов на коммунальные услуги может стать для «Слуги народа» роковым.
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«Мы уже убедились за 2,5 года после избрания партии, которая уже на 30% потеряла электоральные предпочтения от того, что было. Было 44%, а сейчас 15%», - отметила Кушнир.
Напомним, недавно ряд облгазов, которые принадлежат олигарху Дмитрию Фирташу, подала проекты расчетов тарифов на распределение природного газа в 2022 году, которым предусматривается их повышение от 61% до 443%, объясняя это резким ростом рыночной цены природного газа.
В то же время в Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг отметили, что обоснованность таких проектов будет тщательно проверена, ведь регулятор утверждает не желаемые тарифы и намерения отдельных компаний, а исключительно экономически обоснованные тарифы.