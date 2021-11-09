Украинская журналистка, общественный деятель и блогер Янина Соколова рассказала, когда осознала себя украинкой и начала отстаивать идею украинской государственности.

Об этом она рассказала в программе Евгения Рыбчинского «Ще не вмерла UA».

Первые изменения в мировоззрении пришли во время учебы в университете, затем в окружении, а затем перешли на семейную подоплеку.

«В 2004 году я только начала догадываться, что в моих системах координат что-то не так. В университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого я была одной из трех бесплатных по обучению студенток. На первом курсе я чувствовала, что я – народная артистка, на втором – что буду безработной и ничего в жизни не достигну. Это я начала осознавать уже в университете: по намекам учителей, потом революция, потом замужество и общая позиция с моим мужем, отцом моих детей, по выстраиванию стратегии вообще Украины и восприятию ее в мозгах наших детей: начиная от языка и заканчивая историей, традициями и ценностями государства», – говорит журналистка.

Она признается, что если бы не мама, которая сейчас живет в Киеве и помогает ей во всем, ей самой было бы очень сложно поднять весь объем занятий и проектов: начиная от фондов и заканчивая телевидением. В то же время Янина Соколова говорит, что политических симпатий не имеет.

«Я не поддерживаю ни одного украинского политика по одной простой причине, что я являюсь журналистом. Как только я начну поддерживать кого-то, я начну становиться Дмитрием Гордоном. Я скажу больше: это очень сложный путь. Потому что когда ты работаешь на канале, у которого есть частный собственник, а обычно все наши частные собственники – это люди, которые напрямую связаны с политикой», - говорит Соколова.

Politeka сообщала, что Тарас Козуб высказал свое мнение по поводу уровня компетенции современных украинских журналистов.

Также Politeka сообщала мнение Корчинского, что Попытки сепаратизма и подрывной деятельности в Крыму и на Донбассе уже были с начала 90-х.