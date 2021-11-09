Так называемая деолігархізація президента Владимира Зеленского началась с намерения подарить олигарху Игорю Коломойскому природный газ на десятки миллиардов гривен.

Об этом заявил эксминистр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире телеканала «Украина24», пишет Главком.

«Мы имеем ситуацию, что когда в Украине нет газа, 2 миллиарда кубов мы отдаем Коломойскому. И тут самое интересное. Зеленский же у нас – известный деолігархізатор. Так? Он же борется с олигархами, закон подписал какой-то там даже. Вот казалось бы, а почему, если ты борешься с олигархами, почему вопрос Коломойского не стоит пунктом первым на заседании Совета национальной безопасности? Коломойский-это ведь не олигарх Зеленского,правда? Зеленский у нас борется с олигархами? Но оказывается, что не со всеми», – заявил Омелян.

Он добавил, что несмотря на желание передать миллиарды кубометров газа Коломойскому, в государстве сейчас дефицит газа и запасов в хранилищах недостаточно для прохождения зимы.

"В этом отопительном сезоне нам газа не хватает. И подтверждением этого является письмо Нафтогаза на премьер-министра Шмыгаля, где они просят 5 млрд на закупку дополнительного объема, чтобы пройти отопительный сезон», – добавил Омелян.

Напомним, ранее издание «Наші Гроші» сообщило, что 26 октября государственный «Нафтогаз» согласился передать «Укрнафте», которой руководит олигарх Игорь Коломойский, от 0,7 до 3,5 млрд м3 природного газа на сумму от 20 до 100 млрд грн.

Этот газ был добыт и использован населением в 2013-2017 годах, однако документально купля-продажа оформлена не была из-за отказа «Укрнафты» подписывать договоры.