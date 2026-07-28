Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 29 та 30 липня будуть тривати довгий час.

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 29 та 30 липня будуть тривати багато годин поспіль, пише видання Politeka.net.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, ДТЕК Дніпровські електромережі буде проводити профілактичні роботи, тому вводять графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 29 та 30 липня.

29 липня з 07:30 до 18:00 планові роботи проводитимуться у селі Вільне. На час ремонту без електроенергії тимчасово залишиться частина споживачів, які проживають на вулицях:

Гагаріна — 1–13, 13А, 14, 14А, 15, 15А, 16, 16А, 17, 17А, 18, 19, 19А, 20, 20А, 21, 21А, 22, 22А, 23, 23А, 24–26, 26А, 27, 28.

Дачна — 1, 2, 2А, 5, 11, 12, 25, 26, 29, 35, 36, 38, 39.

Дружби — 1, 4–14, 14А, 15–24, 25А, 34.

Космонавтів — 1–39, 39А, 40, 40А, 41, 41А, 42, 42А, 43, 44, 44А, 45, 45А, 46, 47.

Кузьми Скрябіна — 1–12, 12А, 14, 14А, 15–20, 20А, 21, 21А, 22–29, 29А, 30–34.

Лесі Українки — 1, 2, 2А, 3А, 4, 5, 5А, 6–8, 10, 12, 14, 16–18, 20, 22, 22/1, 22А, 24, 28, 28А, 30, 32, 35, 37А, 43.

Меліоративна — 1, 1А, 2А, 3, 3А, 4, 4А, 7, 8/1.

Молодіжна — 1–4, 6–9, 12, 17, 29.

Незалежності — 1, 2, 2П, 3–7, 8А, 9–19, 19А, 20–22, 22А, 22Б, 23, 24, 24А, 25–34, 34А, 35, 36, 36А, 37, 37А, 38–53, 53А, 54–64 (парні).

Садова — 1–12.

Слов'янська — 1–22.

Соборна — 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5–8, 8А, 9–25, 27–31, 33.

Українська — 9, 16, 21–24.

Шевченка — 1–4, 4А, 5–12, 12А, 13–21, 21А, 22–26, 26А, 27–36, 38–43, 43А, 44–46, 48.

Шкільна — 1–3, 3А.

Зелена — 53.

пров. Дружби — 1, 2.

пров. Садовий — 1, 1А, 3–7.

пров. Шкільний — 3.

29.07.2026 року, з 12:00 до 18:00, планове знеструмлення торкнеться селища Златоустівка, де без світла тимчасово залишаться окремі споживачі на вулиці:

Підстепна — 26, 29, 29А, 31, 33, 35, 36, 38–40, 42–53, 55–61, 63, 65.

30 липня з 08:00 до 19:00 ремонтні роботи триватимуть у селі Новоскотувате. Відключення електроенергії заплановані для окремих будинків на вулиці:

Польова — 36.

Також 30.07.2026 року у селі Надіївка відбудеться вимкнення світла з 08:00 до 19:00. На цей період електропостачання буде тимчасово припинене для частини мешканців вулицях:

Лісна — 1А.

Паркова — 29.

30 липня з 08:00 до 19:00 години планові ремонтні роботи проводитимуться у селі Новоскотувате, де без електроенергії тимчасово залишаться окремі будинки на вулиці Польовій.

У цей же час, з 08:00 до 20:00, тимчасові відключення заплановані й у селі Івано-Михайлівка. Знеструмлення торкнуться окремих споживачів на вулиці Українська.

Джерело: Губиниська селищна територіальна громада

Джерело: ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"

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