Директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский рассказал, насколько в Украине опасны микрофинансовые кредитные учреждения.

Об этом он рассказал в новой программе «Главное» на канале «MY.UA» с блогером Екатериной Павловой.

«Обращаться в микрофинансовые учреждения по кредиту я не рекомендую в любом случае, потому что это очень серьезные риски. Они предоставляют очень короткий срок льготного кредитования и очень высокие проценты по окончании льготного кредитования. В таком случае лучше обращаться в банки и пытаться получить кредиты через банковские учреждения. Банковские учреждения сейчас более урегулированы Национальным банком», – подчеркнул он.

Несходовский сказал, что именно поэтому потребитель больше защищен, в то время как в микрофинансовых учреждениях НБУ только начинается соответствующий этап разговора урегулирования ситуации с ними. Поэтому несмотря на то, что шаги по урегулированию их деятельности предпринимаются, сообщил он, но пока лучше не связываться с такими учреждениями. Стоит очень серьезно задуматься, как бы вам ни хотелось взять такой кредит на что угодно, уверен он, потому что такие проценты, которые вам потом придется платить, загнав себя в тупик, оно того не стоит.

«Если у вас уже случилась сложная ситуация в жизни, то лучше обратиться к вашим близким или знакомым, но не в эти микрофинансовые кредитные учреждения. Можно даже заключить со знакомыми соответствующие договоры займа. Ибо как раз бизнес микрофинансовых кредитных учреждений и предполагает загнать вас в финансовую кабалу, чтобы вы все время отдавали свои долги. И такой бизнес проходит на грани мошенничества», резюмировал он.

Politeka сообщала мнение Руслана Бизяева, что Кредиты - это то, что запускало и перезапускало мировую экономическую модель последние 70 лет.

Также Politeka сообщала, что под Одессой горе-мать бросила ребенка на произвол судьбы из-за кредита.