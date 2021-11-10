Политолог Руслан Бортник высказал свое мнение по поводу ротаций в Кабинете Министров и в целом завершения летне-осеннего периода кадровых перестановок, которые начались еще с увольнения главы МВД Арсена Авакова.

Об этом он рассказал в своем блоге «Итоги недели».

Как отмечает Бортник, уже на этой неделе треть украинского правительства обновилась. «И в обновлении трети правительства есть политическая логика, но почти нет государственной политики к сожалению», - подчеркивает он.

По словам политолога, на это есть три причины, с целью которых и проходят все кадровые ротации и назначения. В частности, первая цель, говорит он, это попытка усилить контроль Офиса президента за финансовыми потоками правительства по всем важным направлениям – оборонный, налоговый, таможенный секторы и т.д.

Далее, рассказывает Бортник, речь идет об усилении пиара представительства и менеджментском представительстве, чтобы в правительстве были люди, которые встанут на защиту позиции власти публично. И последней целью он называет обеспечение более широкого влияния на процесс принятия правительственных решений.

По словам политолога, все происходившие увольнения и назначения связаны именно с этим. «Если бы это было по-другому, наверное, нам как-то объяснили бы эти отставки и Любченко, и Уруского, и Тарана и многих других фигур. Но мы увидели, что в парламенте не прозвучал ответ, даже не прозвучал отчет этих министров», - объясняет он.

Как вспоминает Бортник, раздалось заявление о том, что к уволенным министрам есть определенные непубличные претензии. То есть, объясняет эксперт, согласно решению монобольшинства министры не должны отчитываться перед государством, хотя самой общественности следовало бы объяснить, почему старые кадры были неэффективными, а новые - будут другими.

Как сообщала Politeka, Бортник рассказал о последствиях кризиса тепловой энергетики в Украине.

Также Politeka писала о том, что Дзивидзинский заявил, что нельзя исключать ротации даже в верхушке правительства.