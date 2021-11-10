В Житомире мать воспитанника одного из детсадов города обвиняет воспитательницу в жестоком обращении и избиении своего 6-летнего сына.

Как говорится в сюжете ТСН, женщина случайно увидела на лице ребенка синяк, который появился после похода в детский садик и решила выяснить, что произошло.

Она расспросила сына о синяке, мальчик рассказал маме, что его била воспитательница. Женщина написала в родительский чат и выяснила, что и другие дети видели, как воспитательница била мальчика.

По словам воспитанников детсада, педагог прибегла к агрессии и ударила в лицо, потому что 6-летний Виктор не хотел делать аппликацию петушка.

Мать пошла к воспитательнице разобраться в случившемся, однако она все отрицала. Сейчас педагог ушла в отпуск. Руководитель учреждения и заведущая отказываются верить фактам и говорят, что у воспитательницы была безупречная репутация.

Также матери показали видео, на котором ее сын с улыбкой бежал к воспитательнице - это, мол, свидетельствует о том, что педагог всегда была добра к ребенку.

Тем временем мать уже обратилась в полицию, где начали уголовное производство. Женщина не хочет переводить мальчика в другую группу, но боится повторения таких случаев. Если вину воспитательницы докажут, то ей грозит до 2 лет тюрьмы.

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