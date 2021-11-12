На списании десятков тысяч железнодорожных вагонов по возрасту заработают владельцы вагоностроительных заводов, которые получат заказы, за средства бизнеса. Об этом заявил председатель ГС Всеукраинский аграрный совет Андрей Дыкун, комментируя инициативу Министерства инфраструктуры по ограничению сроков эксплуатации грузовых вагонов, пишет Главком.

"Мы понимаем, что это чисто лоббистская штука, которая делается для загрузки одного из украинских заводов, которые должны эти вагоны строить. Я не против украинских вагоностроительных заводов, но не за счет средств аграриев», - сказал Дыкун.

Он пояснил: У бизнеса нет средств для закупки значительного количества вагонов вместо тех, которые будут списаны по возрасту. Поэтому на рынке возникнет серьезный дефицит вагонов, что приведет к срывам контрактов и убыткам бизнеса, который не сможет вовремя перевезти свою продукцию.

Дикун отметил: владельцы вагоностроительных заводов, которые благодаря этому решению получат заказ на изготовление значительного количества своей продукции, не должны обогащаться за счет бизнеса.

"Мы за обновление (вагонного парка, - ред.), но надо, чтобы делалось как-то планомерно. А так получается сейчас, эти вагоны заберут, и что надо будет делать украинским аграриям? Идти и покупать новые вагоны. А где мы на это должны взять деньги? А об этом никто не подумал. Они просто должны достать эти деньги и идти бегом покупать эти вагоны», - отметил Дыкун.

Он также напомнил, что в Европе железнодорожные вагоны списывают не по возрасту, а исключительно по их техническому состоянию, поэтому инициатива украинской власти выглядит не иначе, как лоббистская схема.

«Тупая лоббистская штука для одного украинского Крюковского вагоностроительного завода. Вот решили так пролоббировать, забрать деньги из кармана агрария и переложить их в карман владельца завода. Посмотрите, кто владелец этого завода-и вы все поймете. Один из украинских олигархов", - подытожил Дыкун.

Ранее экономист Борис Кушнирук заявил, что принудительное обновление железнодорожных вагонов, которое инициирует Мининфраструктуры, обогатит олигарха Игоря Коломойского, который является владельцем вагоностроительных вагонов, и приведет к серьезным проблемам для Укрзализныци.

В свою очередь исполнительный директор Сообщества Европейских железнодорожных и инфраструктурных компаний, объединяющая операторов 71% европейских железных дорог, Либор Лохман отмечал, что в Европе возраст железнодорожного вагона не является причиной для его списания и нет понятия "срок эксплуатации вагона", главное - поддерживать его в исправном состоянии.