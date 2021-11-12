Заявления секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова о намерении вмешаться в дело «Роттердам+» является прямой формой давления на независимый суд, в том числе на судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.



Об этом написала у себя в Facebook адвокат Ирина Одинец.



"То, что сейчас озвучил Данилов является исключительно незаконным и таким, что является формой прямого давления на судей Апелляционной палаты ВАКС, а следовательно, вмешательством в судебную деятельность», - заявила адвокат.



Она отметила, что в полномочия СНБО точно не входит осуществление контроля за результатами досудебного расследования.



"Может, СНБО, заодно и отменит образование и функционирование судов в Украине?",- добавила Одинец.



При этом она подчеркнула, что независимость всей антикоррупционной вертикали, в которую входит как НАБУ, так и ВАКС, неоднократно гарантировалась президентом Украины и главой СНБО Владимиром Зеленским на международном уровне.



Напомним, 10 ноября инициатор дела Роттердам+ Виктор Чумак отозвал свою жалобу и отказался оспаривать решение ВАКС о закрытии этого дела.



Поэтому в деле больше не осталось заявителей, что публично подтвердил глава ГПК Виталий Шабунин.



Свое решение он объяснил нежеланием подыгрывать Коломойскому по этому делу.

Дело "Роттердам+" было закрыто Специализированной антикоррупционной прокуратурой 20 мая 2021 года из-за отсутствия состава преступления. Это стало 4-м закрытием этого дела, поскольку в ходе трехлетнего расследования не было установлено ни ущерба от действия формулы, ни потерпевших, ни факта нарушения закона.



13 октября 2021 года ВАКС подтвердил законность и обоснованность решения о закрытии дела «Роттердам+».