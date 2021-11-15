Теперь украинцы, которые переболели коронавирусом, смогут получить сертификат, который будет подтверждать этот факт и давать возможность спокойно перемещаться в «красных зонах».
Как пишет Politeka.net со ссылкой на Единый портал государственных услуг «Дія», украинцы смогут заказать сертификат и получить его в приложении.
Сертификат будет доступен в приложении на 15-й день после того, как врач внесет данные о заболевании в медицинский реестр. Если врач не вносит данные в реестр, получить сертификат не получится. Важно также правильно оформить запись. В карте должно быть указано: «U07.1 - 2019-nCoV острая респираторная болезнь».
Получить сертификат украинцы смогут самостоятельно через приложение. Для этого необходимо будет установить приложение на смартфон и войти в него при помощи электронной подписи или банкинга.
София Ротару на фоне слухов о тяжелой болезни засобиралась в Россию: "О боги..."
Малолетняя дочь и жена звезды "Квартал 95" Ткача заставили его кричать от страха: "Не шатайте, что вы делаете"
Две мощные магнитные бури атакуют украинцев в ноябре, названы даты: как спастись от удара
Звезда "Папика" Петрожицкая приспустила блузу ради эффектной фотосессии: "Ну просто с ума сойти"
Жена "Холостяка" Добрынина отбросила стыд и прикрылась руками мужа вместо одежды: кадры из номера
На главном экране будет доступна услуга «Добавить COVID-сертификат». Сертификат появится в разделе документы в течение короткого времени. Стоит отметить, что его срок действия составляет 90 дней.
Напомним, что введен локдаун для непривитых: что под строгим запретом.
Как сообщала Politeka, в Министерстве здравоохранения порадовали новостями по коронавирусу: "впервые за три месяца...".
Также Politeka писала, что в Украине возникли проблемы из-за отстранения невакцинированных: "Срочно ищут замену".