Теперь украинцы, которые переболели коронавирусом, смогут получить сертификат, который будет подтверждать этот факт и давать возможность спокойно перемещаться в «красных зонах».

Как пишет Politeka.net со ссылкой на Единый портал государственных услуг «Дія», украинцы смогут заказать сертификат и получить его в приложении.

Сертификат будет доступен в приложении на 15-й день после того, как врач внесет данные о заболевании в медицинский реестр. Если врач не вносит данные в реестр, получить сертификат не получится. Важно также правильно оформить запись. В карте должно быть указано: «U07.1 - 2019-nCoV острая респираторная болезнь».

Получить сертификат украинцы смогут самостоятельно через приложение. Для этого необходимо будет установить приложение на смартфон и войти в него при помощи электронной подписи или банкинга.

На главном экране будет доступна услуга «Добавить COVID-сертификат». Сертификат появится в разделе документы в течение короткого времени. Стоит отметить, что его срок действия составляет 90 дней.

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