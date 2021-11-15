Україна зараз на піку захворюваності на коронавірус. І навіть проходить його.

Про це заявив під час брифінгу міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За словами чиновника, на сьогодні на 6% знизилася захворюваність на коронавірус у порівнянні з минулим тижнем. І на 13% зменшилася кількість госпіталізацій до лікарень. Крім того, середньодобова кількість виписаних з ковідних лікарень переважає над госпіталізованими. І такий показник лікарі фіксують вперше за три останні місяці.

"Даний показник є першим позитивним сигналом, що країна проходить пік захворюваності на коронавірус", - зазначив Віктор Ляшко.

Крім того, міністр охорон здоров'я відмітив, що це також показник того, що медична система України поступово розвантажується.

Проте, це привід розслаблятися. Як повідомив Віктор Ляшко, досі на високих показниках залишаються кількість хворих та рівень госпіталізації. Тож усі повинні дотримуватися карантинних обмежень та зробити щеплення.

"За останній тиждень було зроблено понад 1 млн. 600 тисяч щеплень. Повний курс вакцинації пройшли 28% українців. Найбільше вакцинованих у Києві, Київські та Полтавській областях", - зазначив Віктор Ляшко.

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