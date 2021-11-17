Украинские медики за последние сутки выявили 18 668 новых случаев заболеваемости на коронавірусну инфекцию.

Об этом сообщает прессслужба Министерства здравоохранения Украины.

Среди заболевших 1312 детей и 403 медицинских работников. В больницы госпитализированы почти 4,5 тысячи новых пациентов.

Больше всего новых случаев заболеваемости зафиксировано в Днепропетровской, Одесской, Полтавской областях и городе Киеве.

На высоком уровне остается количество летальных исходов от осложнений коронавирусной болезни. так, за минувшие сутки умерло 769 человек.

Есть и положительная тенденция. Количество выздоровевших сейчас перевешивает количество заболевших. Так, по состоянию на утро 17 ноября, врачи подтвердили что более 20 тысяч пациентов преодолели страшный недуг.

Всего с начала пандемии в Украине заболело COVID-19 почти 3,5 миллиона человек. Умерло - 78754.

В стране активно продолжается вакцинальная компания. За все время получили прививки почти 12,5 миллионов человек.

В ближайшее время количество "красных зон" может измениться. По данным МИНЗДРАВА значительно улучшилась ситуация по заболеваемости COVID-19 в Запорожской, Киевской, Луганской и Донецкой областях.

Напомним, симптомы легкой формы ковида легко упустить: в Минздраве составили список самых распространенных.

Как сообщала Politeka, беда случилась в больницах Киева, медики работают на пределе своих возможностей.